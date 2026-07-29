  1. Frase del dia

Eduardo Espinel

Para mí, Benguché es uno de los mejores delanteros que he tenido en mi carrera como DT. Me toca felicitarlo y pedirle a la gente que lo disfrute, porque le va a dar mucho a Olimpia.

29 de julio de 2026 a las 06:00
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