  1. Frase del dia

Eduardo Espinel

No somos un equipo perfecto, tenemos carencias. Lo que más me satisface es que el plantel completo está sacando los partidos adelante; cada cambio desde afuera nos da soluciones.

16 de agosto de 2026 a las 06:00
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