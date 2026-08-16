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Frase del dia
Eduardo Espinel
No somos un equipo perfecto, tenemos carencias. Lo que más me satisface es que el plantel completo está sacando los partidos adelante; cada cambio desde afuera nos da soluciones.
16 de agosto de 2026 a las 06:00
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