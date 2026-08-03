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Frase del dia
Eduardo Espinel
Para mejorar el fútbol hay que formar jóvenes con mentalidad ganadora desde ahora. Si nos acostumbramos a perder, pasan estas cosas y el fútbol no crece.
03 de agosto de 2026 a las 06:00
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