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Frase del dia
Eduardo Espinel
Esto no se puede permitir (equipos sin salario y viajar el mismo día como Juticalpa), no se puede jugar así el fútbol profesional. Esto no pasa a ser un fútbol profesional así.
05 de noviembre de 2026 a las 06:00
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