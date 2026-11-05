  1. Frase del dia

Eduardo Espinel

Esto no se puede permitir (equipos sin salario y viajar el mismo día como Juticalpa), no se puede jugar así el fútbol profesional. Esto no pasa a ser un fútbol profesional así.

05 de noviembre de 2026 a las 06:00
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