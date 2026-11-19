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Frase del dia
Elías Burbara
La prueba del polígrafo es una estrategia que anda en unas diez pruebas. Hay varias pruebas que son de actitudes, sicométricas, de carácter, de liderazgo
19 de noviembre de 2026 a las 06:00
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