  1. Frase del dia

Francis Hernández

Me gustaría pasar página ya de este asunto de Kervin Arriaga porque ya le han preguntado al profe Molina, me vuelven a preguntar a mí. Pensemos en los jugadores que puedan venir.

28 de octubre de 2026 a las 06:00
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