  1. Frase del dia

Huego Viegas

Lamentablemente fueron los atrasos salariales que los venimos padeciendo ya hace un tiempo. Nunca pensamos irnos de esta forma y no hubo ningún problema con Real España.

31 de agosto de 2026 a las 06:00
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