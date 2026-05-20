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Frase del dia
Javier López
Hemos sido el mejor visitante, tanto en la fase regular como en la triangular. Nuestro objetivo es ganar; si no se puede ganar, no perder. Y de local, el objetivo es ganar.
20 de mayo de 2026 a las 06:00
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