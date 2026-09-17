  1. Frase del dia

Javier López

Hay una responsabilidad muy grande, hacer buenas presentaciones, llevar el equipo a la final y, por qué no, soñar todos con ser campeón. Estamos un poquito más cerca.

17 de septiembre de 2026 a las 06:00
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