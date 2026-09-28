  1. Frase del dia

Keyrol Figueroa

Estoy orgulloso de esta oportunidad que me dieron en la Selección. Gracias a mi mamá y mi papá, a la familia, a la gente que está muy cerca, que me han apoyado desde que era un chamaco, un bebé.

28 de septiembre de 2026 a las 06:00
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