  1. Frase del dia

Lautaro Martínez

Uno trabaja para mantenerse en la cima. Los rumores del Barcelona eran ciertos, pero tengo las ideas muy claras: he querido quedarme en el Inter con mis compañeros y con esta afición.

02 de septiembre de 2026 a las 06:00
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