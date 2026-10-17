Manuel Pellegrini

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La sensación es de impotencia, sin lugar a dudas. Perder este partido 2-5 no refleja lo que ocurrió. Hubo una serie de incidencias con decisiones del árbitro absolutamente inentendibles e inexplicables.
17 de octubre de 2026 a las 06:00
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