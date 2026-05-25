  1. Frase del dia

Marcelo Santos

Sé que estuvo mal, lo reconozco y pido disculpas a Marathón. No me dirigí a la afición, sino al club como tal, sé que es una institución con más de 100 años, tienen mi respeto

25 de mayo de 2026 a las 06:00
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