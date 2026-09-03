  1. Frase del dia

Michaell Bradley

David Ruiz es humilde, viene con una sonrisa en el rostro y está listo para tomar todas las experiencias que ha adquirido como jugador y aprovechar esta oportunidad para dar el siguiente paso.

03 de septiembre de 2026 a las 06:00
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