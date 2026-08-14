  1. Frase del dia

Michaell Chirinos

Yo miraba algunos programas y redes sociales donde decían que Motagua es el favorito, que los azules tenían los mejores jugadores y ahora es el peor. Esto es parte del fútbol nada más.

14 de agosto de 2026 a las 06:00
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