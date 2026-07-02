Thomas Tuchel

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Nos esperan muchísimos obstáculos en México. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días.
02 de julio de 2026 a las 06:00
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