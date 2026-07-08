Futbolista mexicano logra tremendo éxito tras destacada participación en el Mundial

El futbolista Gilberto Mora , una de las promesas de Xolos de Tijuana y de la Selección Mexicana, celebró recientemente su graduación de preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, en la ciudad de Tijuana.

La Copa del Mundo finalizó para la selección de México, pero los futbolistas del TRI no pasan desapercibidos tras su participación y las actividades que tienen en su vida personal y extra futbolística.

La ceremonia fue difundida a través de redes sociales, donde se compartieron videos de el acto académico. Con este logro, el joven de 17 años concluye una etapa importante de su formación educativa mientras continúa desarrollando su carrera como futbolista profesional.



Gilberto no asistió a la ceremonia, a pesar de que desde el lunes pasado los jugadores de la Selección Mexicana quedaron liberados tras la eliminación ante Inglaterra en el Mundial 2026. Es integrante del grupo 601 y al ser anunciado entre los graduados de la preparatoria, sus compañeros le brindan una ovación.

Antes de la graduación, el colegio publicó un mensaje de felicitación para Gilberto Mora, reconociendo su entrega y compromiso durante su participación con la Selección Mexicana en la reciente Copa del Mundo.



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“Hoy queremos agradecer a Gilberto Mora por su entrega, dedicación y compromiso dentro de la cancha, representando a México con orgullo y dejando todo en cada jugada”, señaló la institución educativa en sus redes oficiales.

El centro educativo también destacó que se siente orgulloso de acompañar al jugador en cada paso de su desarrollo personal y profesional.

Tras finalizar sus estudios de preparatoria, Mora podrá continuar su formación a nivel universitario en una institución que le permita compatibilizar sus estudios con las exigencias de su carrera deportiva.