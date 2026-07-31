Vozinha jugaría en México: ellos quieren ficharlo y ofrecen 1 millón de dólares

Vozinha, el legendario arquero de Cabo Verde que se lució en la reciente Copa del Mundo, podría derrochar su talento en las canchas del fútbol mexicano tal como lo hizo frente a España y Argentina.
El guardameta de 40 años tiene un acuerdo verbal con Colo Colo, pero sigue sin viajar a Chile. De hecho, debía estar en suelo sudamericano desde el pasado martes para la revisión médica y ser presentado, pero hasta el momento brilla por su ausencia.
De acuerdo con TNT Sports Chile, Vozinha aún no aterriza en Santiago ya que pidió unos días para tomar una decisión final de si llega o no a Colo Colo. "Esto no es por algo contractual, sería por temas personales y compromisos comerciales que tiene el portero", aseguran.
Por lo anterior, surgió una versión de que Vozinha podría decidirse por jugar en el Berkane de Marruecos, que cerró la contratación de Pedro 'Bubista' Leitão Brito, el DT que lo dirigió en el Mundial con Cabo Verde.
El entrenador lo habría contactado para ofrecerle el puesto de arquero titular en el equipo, además le habrían presentado una oferta superior a la de Colo Colo.
¿VOZINHA EN LA LIGA MX?
Sin embargo, lo último que se reporta este viernes sobre el guardián africano es que recibió una propuesta del Querétaro para unirse a sus filas por los próximos 12 meses por 1 millón de dólares.
"La llegada de Vozinha a Colo Colo se tambalea. Me cuentan que no se estaría respetando el salario prometido. Además del Berkane, el Querétaro le ofrece 1 millón de dólares por un año, más bonos y busca convencerlo de analizar la propuesta antes de viajar a Chile", aseguró la periodista de TUDN, Zaritzi Sosa, a través de sus redes sociales.
🚨 La llegada de Vozinha a Colo Colo se tambalea. Me cuentan que no se estaría respetando el salario prometido.— Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) July 31, 2026
Además del Berkane 🇲🇦, QUERÉTARO le ofrece 1 millón de dólares por un año + bonos y busca convencerlo de analizar la propuesta antes de viajar a Chile. 🇲🇽👀@TUDNMEX
Vozinha tendría sobre la mesa la posibilidad de jugar en la Liga MX con unos 'Gallos Blancos' que en el pasado ya agitaron el mercado de fichajes con la llegada del astro brasileño Ronaldinho.
Por el fútbol mexicano han pasado una constelación de estrellas como Sergio Ramos, James Rodríguez, Iván Zamorano, André-Pierre Gignac, Dani Alves, Bebeto, Pep Guardiola, sin mencionar que Diego Maradona también estuvo dirigiendo a los Dorados de Sinaloa.
"Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", afirmba Vozinha para el canal CBS luego de su gran actuación en el Mundial.
"Estar aquí a los 40 años... y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar", sostuvo.