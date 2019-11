Hazard confiesa finalmente que llegó gordo al Real Madrid: "Pesaba 80 kilos"

El arranque de temporada no fue el mejor para Eden Hazard, el fichaje estrella del Real Madrid de Zidane.

El futbolista belga fue muy cuestionado durante la pretemporada y también en el inicio de la Liga de España, pues no mostraba su mejor rendimiento.

Asimismo, mucho se habló en aquel entonces de su estado físico, y es que medios españoles destacaban que estaba con unas libras de más.

Ver también: Zidane se pronuncia sobre la polémica de Bale y su bandera

Finalmente, Hazard, en una entrevista para L'Equipe, ha reconocido que sí llegó gordo a su nuevo club.

"Es verdad. No lo esconderé. Cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. De lo contrario, nunca las tendría. Soy un tipo de persona que coge peso rápido y luego lo pierdo rápido también. Cuando tenía 18 años, en el Lille, pesaba 72 ó 73 kilos. Al aumentar la masa muscular, llegué hasta los 75. Este verano pesaba 80 kilos, pero lo perdí todo en diez días", aseguró el jugador belga.

SIENTE QUE HA MEJORADO

Poco a poco el nivel de Hazard ha ido en crecimiento, quizás no mucho en anotaciones y asistencias, pero se ha convertido en pieza clave.

Además: El plan de fichajes del Barcelona para el 2020

Ese rendimiento mostrado en su etapa con el Chelsea se comienza a ver en el Santiago Bernabéu.



Así luce actualmente Eden Hazard, la gran estrella del Real Madrid, que confesó haber llegado gordo a la pretemporada.

"Estoy satisfecho con el último mes. Lo único que está mal son las estadísticas", dijo.

Y es que el belga solo ha anotado un gol y ha dado cuatro asistencias en los once encuentros que ha disputado con el Real Madrid en la presente temporada.

ZIDANE LE DIJO QUE FUERA A MADRID

Muchos se preguntan cómo fue que realmente Hazard terminó fichando por el Real Madrid, pues el belga ha dado detalles y Zidane ha sido clave.

Te puede interesar: Sarri deja afuera de la lista a Cristiano Ronaldo

"La primera vez que hablé con él fue en la Eurocopa de 2016. Él me dijo: 'Sería bueno que vinieras'. Cuando Zidane te llama, ¡es serio!", reveló.

"En los dos o tres primeros meses en el Madrid, cuando no me salían las cosas como yo quería, me dijo que mantuviera la calma: 'Sé feliz', repetía. Él va directo al grano. Ama a sus jugadores", agregó Eden.