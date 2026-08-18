Lo amenazaron de muerte por Depay y tomó esta decisión para salvar su vida en Brasil

Corinthians anunció este martes la renovación de Memphis Depay una semana después de que el club brasileño decidiera no extender el contrato del delantero neerlandés, lo que generó protestas de una parte de la afición, que amenazó de muerte a la directiva. El club de la ciudad de São Paulo adelantó que el vínculo con el exjugador del Atlético de Madrid y del FC Barcelona se extiende por dos años, hasta julio de 2028.

La noticia había sido adelantada la noche de este lunes a periodistas por el presidente del Corinthians, Osmar Stabile, tras recibir el aval del Consejo de Orientación del Corinthians. "Gracias a Dios, todo salió bien. Conseguimos la votación necesaria para la aprobación y ahora estamos tranquilos. Logramos llevarlo a cabo", informó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El dirigente reveló que Memphis, en las filas del 'Timão' desde septiembre de 2024, rebajó "considerablemente" las cifras de su contrato, que había terminado a finales de julio. En declaraciones a Corinthians TV, Depay agradeció a todas las personas envueltas en la negociación y manifestó estar "muy feliz" de permanecer en el club. El jugador de 32 años ya realizó trabajos en el centro de entrenamiento del club este martes y estará a disposición del entrenador Fernando Diniz para la temporada.

Aún no se sabe si estará disponible para el partido de este jueves contra Rosario Central por la Copa Libertadores. El pasado martes, el Corinthians informó en una nota que no iba a renovar el contrato del atacante por motivos económicos. Subrayó entonces que "asumir un nuevo compromiso de tal magnitud no sería compatible", en ese momento, "con el equilibrio financiero" necesario para "garantizar la sostenibilidad" del club. El adiós del exjugador del Manchester United provocó una ola de indignación entre una parte de la afición corinthiana, que vertió amenazas de muerte contra la directiva. Un grupo de radicales protestó incluso frente a la casa de Stabile con carteles que decían "fuera, ratas" y "acabó la paz". El propio Memphis cargó también las tintas contra el club al acusarlo de incumplir su palabra. "Muy decepcionado al leer que el Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo alcanzado para extender mi contrato por dos años más", expresó en sus redes sociales. "Esta renovación fue pactada explícitamente tanto por el presidente como por los departamentos deportivo, legal y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron romper ese compromiso", añadió. Días después, el club retomó el diálogo con el jugador, que finalmente continuará en el conjunto dirigido por el exseleccionador brasileño. "Por lo que percibí y por el trabajo que hicimos, tanto en el área jurídica como en la administrativa y también en la financiera, es posible que podamos pagar este contrato", apuntó ahora Stabile. El internacional neerlandés ha disputado hasta la fecha 79 partidos con la camiseta del 'Timão', marcando 20 goles y dando 15 asistencias cruciales para conquistar el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, además de la Supercopa en 2026.





La CBF repudia amenazas contra el presidente del Corinthians