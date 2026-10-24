Apuestas al total de goles en el fútbol

Las apuestas de fútbol no se limitan a elegir qué equipo ganará. Los apostadores también pueden realizar una selección basada en el número total de goles marcados en un partido. Al realizar apuestas de แทงบอลออนไลน์ , es necesario revisar la línea de goles que se muestra y elegir la opción deseada antes de añadir la selección al boleto de apuestas.

Cómo los goles totales determinan la apuesta

Una apuesta al total de goles se basa en la suma de los goles marcados por ambos equipos. El total final se compara con la línea de goles establecida para la apuesta elegida.



Por ejemplo, no importa si gana el equipo local o el visitante; lo que cuenta es el marcador combinado y cómo este se compara con la condición de total de goles seleccionada. Esto distingue las apuestas basadas en goles de aquellas que dependen directamente de qué equipo resulta ganador del encuentro.

Dónde encontrar la línea de goles totales

Abre el encuentro de fútbol que te interese y busca la sección denominada «Total de goles» o Más/Menos (Over/Under). En esta sección aparecen las líneas de goles disponibles junto con sus cuotas correspondientes.



Antes de elegir una línea, comprueba a qué periodo del partido hace referencia. Un encuentro puede ofrecer totales para el tiempo reglamentario, así como opciones para otros periodos, como la primera parte. El periodo seleccionado debe coincidir con la apuesta que deseas realizar.

Elige tanto la línea de gol como el bando por el que apostar

Ver una línea de goles, como 2,5, no completa la selección por sí sola. El apostador debe elegir también una opción más de (Over) - o menos de (Under), ya ​​que la línea y la opción elegida funcionan conjuntamente para definir la apuesta.



Por ejemplo, más de 2,5 y menos de 2,5 utilizan la misma línea de goles, pero representan selecciones distintas. Encontrarás una explicación detallada de estas opciones y sus reglas de liquidación en la sección sobre apuestas de แทงบอลสูงต่ำ

Las líneas de gol pueden cambiar antes del saque inicial.

La línea de goles y las cuotas asociadas que aparecen para un partido pueden actualizarse antes del inicio del encuentro. Esto significa que los valores disponibles en el momento en que se abre el mercado para un partido no tienen por qué mantenerse iguales hasta que se confirme la apuesta.



Un cambio en la línea mostrada no debe interpretarse como una predicción de que el partido terminará con más o menos goles. Por ello, comprueba siempre la línea y las cuotas actuales que aparecen en el boleto de apuestas antes de formalizar tu apuesta. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Añadir una selección de al cupón de apuestas

Tras localizar la línea de goles deseada, elige la opción Más de o Menos de. La opción seleccionada aparecerá entonces en el boleto de apuestas, junto con el partido correspondiente, la línea de goles, la opción elegida y la cuota actual.



Revisa estos detalles antes de introducir el importe de la apuesta. Esto es especialmente importante cuando hay varias opciones disponibles para un mismo encuentro, ya que cada combinación de línea y opción constituye una selección distinta.

Revisa la línea de meta antes de confirmar