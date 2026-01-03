Hansi Flick los recupera: la convocatoria del Barcelona para enfrentar al Espanyol en LaLiga

Pedri se perdió el último encuentro de LaLiga contra Villarreal por unas molestias musculares, mientras que Olmo regresa a una lista después de superar la luxación en el hombro izquierdo que sufrió el pasado 2 de diciembre frente al Atlético de Madrid .

Buenas noticias en el Barcelona a pocas horas de disputar el derbi catalán. Los mediocampistas Pedri y Dani Olmo recibieron el alta médica de sus respectivas lesiones y entraron en la convocatoria para medirse este sábado ante el Espanyol en el RCDE Stadium.

De esta manera, el técnico Hansi Flick ya podrá contar con dos importantes piezas, sobre todo el volante canario que, a sus 23 años, ha sido el organizador de Barça esta temporada.

El conjunto azulgrana cuenta con las únicas bajas de los centrales Ronald Araujo, que regresó de su viaje de Israel por salud mental, y Andreas Christensen. Gavi también se encuentra entre algodones.

Lamine Yamal, que se perdió el primer entrenamiento del año, está óptimas en condiciones para jugar y fue convocado para el esperado derbi, al igual que el brasileño Raphinha.