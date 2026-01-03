Hansi Flick los recupera: la convocatoria del Barcelona para enfrentar al Espanyol en LaLiga

Buenas noticias en el <b>Barcelona </b>a pocas horas de disputar el derbi catalán. Los mediocampistas <b>Pedri </b>y<b> Dani Olmo </b>recibieron el alta médica de sus respectivas lesiones y entraron en la convocatoria para medirse este sábado ante el <b>Espanyol </b>en el RCDE Stadium.<b>Pedri </b>se perdió el último encuentro de LaLiga contra <b>Villarreal </b>por unas molestias musculares, mientras que <b>Olmo </b>regresa a una lista después de superar la luxación en el hombro izquierdo que sufrió el pasado 2 de diciembre frente al <b>Atlético de Madrid</b>.