Carlos Tévez destapa cómo traicionó a Ferguson en el United: “Un día antes de la final de Champions le dije que me iba para el City; me hizo sufrir”

Según cuenta Tévez , el extécnico británico le había prometido que iban activar la opción de compra. “Todavía no me habían comprado, no llamaban a mi representante. Iba pasando el tiempo. Empezó a querer bajar mi cotización. Yo rendía cada vez que entraba y la gente empezaba a gritar mi nombre. Fue un proceso de todo un año”.

“No lo tuve que pensar mucho porque estaba enojado con Ferguson. Como técnico es un fenómeno, pero tuve una situación con él. En el primer año salimos campeón de la Champions y de la Premier League. Nos fuimos a la pretemporada y me dijo que iba a traer a Berbatov para que me compita”, arranca contando el argentino.

Más tarde explotó todo: “Yo lo tenía hablado con el jeque: terminaba el partido, me ponía un avión privado, me iba con la familia a conocerlo Abu Dhabi y a arreglar el tema del contrato con el City. Todo antes de la final de Champions con el United. Ferguson me llamó de nuevo y me avisó que cuando terminara el partido se iba sentar con mi agente para comprarme”.

“Yo le respondí que no, que me iba a la vereda de enfrente. Fue como una traición para él, y para mí también, porque me encantaba el United. Me hizo sufrir. Me dolió mucho porque yo amaba el United. Me encantaba jugar en Old Trafford porque para mí era como La Bombonera. Vino el jeque, me presentó el modelo del City y le ganamos el campeonato al United con el gol del Kun Agüero”, cerró.