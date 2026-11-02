CR7 y Messi nominados: el premio que se pelean con Yamal y Mbappé

Entre los 26 finalistas, también destaca la presencia de dos leyendas como Leo Messi (Inter de Miami) o el portugués Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

Seis jugadores españoles, Lamine Yamal, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, David Raya, Pedri y Rodri, están entre los candidatos al mejor '11' de la temporada 2025-26 de FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, que dará a conocer a los galardonados el próximo 9 de noviembre.

Los candidatos a mejor portero son el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el argentino 'Dibu' Martínez y el español David Raya (Arsenal).

Ocho candidatos optan al galardón para los mejores defensas: los españoles Pau Cubarsí (Barcelona) y Marc Cucurella (Real Madrid), el marroquí Achraf Hakimi y el portugués Nuno Mendes (PSG), el neerlandés Virgil van Dijk (Liverpool), el brasileño Gabriel y los franceses Saliba (Arsenal) y Upamecano (Bayern Munich).

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El jugador inglés del Real Madrid Jude Bellingham y los del Barcelona Pedri y Rodri figuran entre los nominados a los premios a los centrocampistas, así como Bruno Fernandes (Man. United), Enzo Fernández (Man. City), Declan Rice (Arsenal) o Vitinha (PSG).

Entre los delanteros finalistas están el reciente balón de oro Harry Kane (Bayern Múnich), Messi, Ronaldo o Lamine Yamal (Barcelona).

Completan la lista el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (PSG), el noruego Erling Haaland (Man. City) y el francés Michael Olise (Bayern Munich).

Un total de 19.806 jugadores profesionales de 73 países han participado en la votación para elegir al mejor once del año.

"Los finalistas son los 26 jugadores que han recibido más votos de sus compañeros por sus actuaciones entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026", explicó la organización.

FIFPRO también anunció las candidatas al mejor '11' del fútbol femenino. De las 26 nominadas, casi la mitad son futbolistas españolas.

En el caso de las mujeres, participaron en la votación 6.511 futbolistas de 64 países.

En la portería las candidatas son la española Cata Coll (Barcelona), la alemana Ann-Katrin Berger (Gotham) y la inglesa Hannah Hampton (Chelsea).

En defensa, la representación española corre a cargo de Ona Batlle (Arsenal), Mapi León (London City) e Irene Paredes (Barcelona).

Junto a ellas están la inglesa Lucy Bronze (Chelsea), Ellie Carpenter (Chelsea), Emily Fox (Arsenal), Alex Greenwood (Manchester City) y la irlandesa Katie McCabe, que ha pasado por el Arsenal y el Chelsea.

El centro del campo reúne a varias de las grandes figuras del fútbol femenino como las españolas Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Vicky López, del Barcelona, y Alexia Putellas, del London City.

Además, están nominadas Ella Toone (Man. United), Ghizlane Chebbak (Al-Hilal) y Anaële Le Moguédec (París FC).