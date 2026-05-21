Cristiano Ronaldo rompe maldición y es campeón de Arabia con Al Nassr

¡ADIÓS A LA MALDICIÓN! Cristiano Ronaldo levantó este jueves su primera Liga de Arabia Saudí, la décima del Al Nassr, después anotar un doblete y liderar al conjunto de Jorge Jesús en su victoria ante el Damac (4-1) en un partido en el que el astro luso alcanzó los 973 goles en su trayectoria deportiva. El portugués, recientemente convocado para disputar su sexto Mundial, logró su primer título en Arabia y el número 36 de toda su carrera. Hasta la fecha, con el cuadro de Riad tan solo había ganado la Copa de Campeones de Clubes Árabes de 2023, una competición no reconocida por la FIFA.

Al Nassr, que no se proclamaba campeón de liga desde 2019, se impuso con contundencia en la última jornada de la Saudí Pro League, a la que llegó líder con dos puntos de ventaja sobre el Al Hilal. El que dirige Simone Inzaghi, invicto en competición liguera, se adelantó en el minuto 4 en su choque ante el Al Fayha, obligando a los de Cristiano a gestionar la presión de tener que ganar para no ceder un nuevo título, visualizando el fantasma de su reciente derrota frente al Gamba Osaka en la final de la Liga de Campeones 2. Era la segunda oportunidad del Al Nassr de proclamarse campeón de la Liga Saudí. La primera la malogró después con un error garrafal de Bento que acabó en autogol en la última jugada del clásico frente al Al-Hilal (1-1), situando un empate en el marcador que impidió al cuadro que lidera Cristiano cantar el alirón a falta de dos jornadas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Los de Jorge Jesús lograron sacudirse los nervios frente al Damac por medio del balón parado. En el minuto 34, Sadio Mané apareció en el borde del área chica para cabecear a la red rival un córner lanzado por Joao Félix, que sumó una nueva asistencia, y acercar a Al Nassr al título. Kingsley Coman pareció encarrilar el encuentro y el campeonato en el minuto 52 con un gran zurdazo desde la frontal que se coló pegado al poste derecho, pero cuatro minutos más tarde Morlaye Sylla convirtió un penalti para el Damac que el colegiado pitó por mano de Simakan, situando el 2-1 en el luminoso. Tuvo que aparecer una de las leyendas de este deporte para disipar las dudas y levantar al público del Al Awwal Park. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo ahuyentó definitivamente los males deL Al Nassr con un gol de falta directa (min. 63) que superó a la barrera por fuera y se coló por el palo más alejado de la portería de Kewin.