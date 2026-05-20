Neymar enciende las alarmas en Brasil tras sufrir una lesión a las puertas del Mundial

El diagnóstico médico oficial se dio a conocer apenas dos días después de que el delantero fuera ratificado como la gran revelación en la lista de convocados del entrenador Carlo Ancelotti para la cita máxima.

Neymar Jr. volvió a encender las alarmas en todo Brasil este miércoles tras confirmarse la lesión que lo marginó del partido entre Santos y San Lorenzo por la Copa Sudamericana. El astro de la Verdeamarela sufrió un fuerte contratiempo físico el pasado domingo durante el encuentro ante Coritiba por el Brasileirao, lo que generó pánico generalizado en el país vecino.

Para traer tranquilidad en medio del revuelo mediático, el coordinador del departamento de salud de Santos, Rodrigo Zogaib, rompió el silencio y detalló el grado de la dolencia.



El atacante padece un edema de dos milímetros en la pantorrilla derecha, un cuadro leve que lo tendrá alejado de las canchas entre cinco y diez días. Según el cuerpo médico del Peixe, la evolución del futbolista está totalmente planificada y no pondrá en riesgo su participación con el combinado nacional.

De esta manera, el crack de 34 años podrá reincorporarse a los trabajos grupales justo a tiempo. Está previsto que el futbolista se integre al plantel de la Selección de Brasil el próximo 27 de mayo, fecha estipulada para el inicio de la concentración oficial de la delegación de cara al certamen.

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Carlo Ancelotti había manifestado públicamente que solo llevaría futbolistas que estuvieran al 100% de sus condiciones físicas, y dado que no había citado a Neymar en los procesos previos, su inclusión final entre los 26 convocados fue un verdadero bombazo. El estratega italiano confía ciegamente en su jerarquía para liderar al equipo en Estados Unidos, México y Canadá.

El plan de contingencia de la Selección de Brasil contempla llevar al jugador de a poco para no arriesgar la zona afectada. Si bien se perderá los últimos compromisos con su club en la cancha, el cuerpo técnico de la Selección apunta a que sume sus primeros minutos en el amistoso de despedida frente a Panamá, pactado para el 31 de mayo en el mítico Estadio Maracaná.