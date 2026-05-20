Rodrigo Auzmendi no perdona y así le anotó al Santos de Neymar en la Sudamericana

San Lorenzo de Almagro consiguió un valioso empate 2-2 ante Santos en Brasil, pero la jugada más celebrada fue el agónico tanto de Rodrigo Auzmendi al minuto 84.

El delantero de San Lorenzo, Rodrigo Auzmendi sigue demostrando su olfato goleador y lo demuestra una vez más en la Copa Sudamericana al convertirle al Santos de Brasil.

La acción nació por el centro del campo, donde Facundo Gulli filtró un pase perfecto para dejar al delantero de cara al arco. Auzmendi controló, se acomodó y definió con categoría frente al arquero para desatar la locura azulgrana.

El gol no solo significó el empate definitivo del Ciclón en la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2026, sino que también reafirmó la garra del conjunto argentino en un partido que parecía perdido.



Además, el punto le permite a San Lorenzo mantenerse como líder de su grupo y seguir soñando en el torneo continental.

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En la última fecha, el “Ciclón” jugará como local ante Recoleta de Paraguay mientras que el conjunto brasileño recibirá a Deportivo Cuenca de Ecuador. Ambos partidos se disputarán el próximo martes 26 de mayo.

