Cansado, devastado anímicamente y con la mirada perdida, así se mostró Guardiola antes de contentar la preguntas de los periodistas.

El entrenador de 53 años atraviesa el peor momento de su carrera, ya que ganó un solo partido de los últimos 13 que disputó entre todas las competiciones. Como si fuese poco, ahora el City se encuentra en puestos de la Europa League y no de Champions.

“Si me preguntas por el partido de hoy, hicimos lo que siempre hemos hecho. Cuando jugamos mal, lo digo en la conferencia y digo que ellos han sido mejores, que nosotros no hemos sido lo suficientemente buenos. Al final el fútbol es ganar, el fútbol es marcar goles y no encajar, algo que siempre hemos hecho. Y esta temporada o este último mes, o mes y medio, no somos capaces de hacerlo”, declaró Pep.