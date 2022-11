¡Sigue la polémica! Guardiola se harta y le responde a Ibrahimovic por Haaland: ‘‘Puede leer un nuevo libro...’’

“¿Si puede mejorar a Haaland? Depende del ego de Guardiola, depende de si permite que Haaland sea más grande que él o no. No permitió que yo ni otros jugadores lo fuéramos’’, apuntó Ibra esta semana en una entrevista con Canal Plus+.

Ahora fue el turno para Pep. En rueda de prensa, previo al partido del Manchester City ante Fulham, le preguntaron por las palabras que le espetó Zlatan y el entrenador le tiró la respuesta más dura.

“Él tiene razón, toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego es más grande que el rendimiento de cualquier jugador. Ni siquiera me gusta cuando Erling marca tres goles y todos los momentos destacados son sobre él. ¡Estoy tan celoso! Honestamente, ¡tan celoso!”, contestó con ironía Guardiola.

“Entonces lo que hago es decirle a Erling: ‘Por favor, no marques más goles o de lo contrario The Sun y Daily Mail no escribirán nada sobre mí’. Él me conoce bien. Puede leer un nuevo libro. Tiene razón, mi ego es enorme”, añadió el DT.