Hansi Flick ratifica que se va del Barcelona: "Es una pena, no pudimos..."

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha calificado este sábado como "una pena" la salida del defensa uruguayo Ronald Araujo, que jugará la próxima temporada cedido en el Liverpool, y ha lamentado no haberlo podido incluir "como quería" en el equipo. "Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente (al suyo), pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería. En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo", ha comentado el técnico alemán.

Flick ha admitido que vio "muy feliz" a Araujo cuando se despidió de él durante la mañana de este sábado y ha señalado que el Liverpool es "un gran club" en el que desea "lo mejor" al zaguero porque "se lo merece". El técnico alemán ha comparecido ante los medios de comunicación en el Bluenergy Stadum de Udine (Italia), donde el Barcelona ganó al Nottingham Forest (0-1) y perdió ante el Udinese (1-0) en un triangular amistoso, y ha evitado pronunciarse sobre la necesidad de fichar un central ante la marcha de Araujo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Hay mucho ruido alrededor con muchos jugadores. Sabemos lo que queremos y siempre hablamos de mejorar el equipo, pero tenemos calma porque hay mucha calidad en la plantilla", ha señalado.

Flick tampoco ha se ha posicionado sobre la situación de Ferran Torres, decidido a fichar por el PSG este verano. "Me centro en el equipo. Respeto las decisiones de los jugadores. No sé nada en este momento, no tengo información", ha respondido. Sobre Roony Bardghji y Marc Casadó, que no fueron convocados para que se centren en acelerar su salida del club, el entrenador ha contestado que la situación "no es fácil", pero "hay que tomar decisiones", y él les ha trasladado personalmente la visión del club, aconsejándoles buscar un nuevo destino.