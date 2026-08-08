Barcelona pierde título sin Yamal: el equipo sorpresa que le ganó en el último minuto

Este sábado se disputó la Friuli Venezia Giulia Cup, un torneo amistoso de fútbol de pretemporada con formato triangular en el que el Barcelona fue el máximo protagonista. El torneo se jugó en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. En su edición inaugural participaron el Udinese Calcio de Italia, el FC Barcelona de España y el Nottingham Forest de Inglaterra.

¿Cómo fue el formato de esta copa?

La triangular tuvo un formato diferente al habitual. Se jugaron tres partidos de 45 minutos, con el siguiente orden: 1-Udinese vs Nottingham Forest

2-Barcelona vs Nottingham Forest

3-Udinese vs Barcelona Si alguno de los encuentros termina igualado al finalizar los 45 minutos, el ganador se definirá mediante una tanda de penales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El sistema de puntuación será el siguiente: -Tres puntos por victoria en el tiempo reglamentario.

-Dos puntos para el vencedor por penales.

-Un punto para el equipo que pierda la tanda.

RESULTADOS DE LA Friuli Venezia Giulia Cup