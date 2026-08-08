Barcelona pierde título sin Yamal: el equipo sorpresa que le ganó en el último minuto

Este sábado se disputó la Friuli Venezia Giulia Cup, un torneo amistoso de fútbol de pretemporada con formato triangular en el que el Barcelona fue el máximo protagonista.
El torneo se jugó en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. En su edición inaugural participaron el Udinese Calcio de Italia, el FC Barcelona de España y el Nottingham Forest de Inglaterra.
¿Cómo fue el formato de esta copa?
La triangular tuvo un formato diferente al habitual. Se jugaron tres partidos de 45 minutos, con el siguiente orden:
1-Udinese vs Nottingham Forest
2-Barcelona vs Nottingham Forest
3-Udinese vs Barcelona
Si alguno de los encuentros termina igualado al finalizar los 45 minutos, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.
El sistema de puntuación será el siguiente:
-Tres puntos por victoria en el tiempo reglamentario.
-Dos puntos para el vencedor por penales.
-Un punto para el equipo que pierda la tanda.
RESULTADOS DE LA Friuli Venezia Giulia Cup
Conociendo esto, ya podemos hablar del torneo. El primer encuentro se lo terminó llevando 1-0 el Udinese ante el Nottingham Forest con gol solitario de Oumar Solet en el 28'. Se terminó llevando los tres puntos.
Los ingleses estaban obligados a ganarle al Barcelona, sin embargo, Flick no se reservó nada y salió con todos los disponibles. Hasta el momento, Pedri, Yamal, Ferrán, Gavi, Eric García y Cubarsí siguen de vacaciones tras ganar el Mundial 2026.
Al final el Barcelona terminó eliminando a los ingleses con un gol de penal de Raphinha en la última jugada del partido de 45 minutos.
Tanto el Barcelona y Udineses llegaban con tres unidades y todo se iba a definir en el duelo de ellos. Pero los italianos aprovecharon su localía y un descuido de la defensa del Barcelona y en la última jugada del partido Vakoun Bayo sentenció el 1-0 del Udinese.
Con este resultado, los italianos se coronaron campeones con seis puntos, Barcelona quedó en el segundo puesto con tres unidades y Nottingham no sumó en la triangular que se disputó una semana antes de iniciar las ligas de Europa.