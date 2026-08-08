Ganó todo con el Barcelona y se marcha a club de la MLS: este es su contrato

Los Ángeles Galaxy anunciaron este sábado el fichaje del español Sergi Roberto con un contrato hasta 2028, informó el club de la MLS en un comunicado. El acuerdo incluye una opción para la temporada 2028-2029 de la MLS y está pendiente de que Sergi Roberto reciba su visado P-1.

"Sergi aporta una combinación de liderazgo, calidad técnica, inteligencia táctica y experiencia ganadora que pocos jugadores tienen", afirmó Will Kuntz, gerente general de LA Galaxy. "Ha sido un miembro clave de algunos de los mejores equipos de su generación y entiende no solo lo que se necesita para ganar, sino también lo que significa formar parte de un equipo ganador. El carácter de Sergi, su versatilidad posicional y su liderazgo serán invaluables, y estamos entusiasmados de darle la bienvenida a él y a su familia a LA Galaxy", añadió.

Sergi Roberto, de 34 años, llega tras dos campañas en la Serie A italiana con el Como 1907, en las que sumó un gol y una asistencia en 37 partidos en todas las competiciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE