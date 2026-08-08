Ganó todo con el Barcelona y se marcha a club de la MLS: este es su contrato

Los Ángeles Galaxy anunciaron este sábado el fichaje del español Sergi Roberto con un contrato hasta 2028, informó el club de la MLS en un comunicado.
El acuerdo incluye una opción para la temporada 2028-2029 de la MLS y está pendiente de que Sergi Roberto reciba su visado P-1.
"Sergi aporta una combinación de liderazgo, calidad técnica, inteligencia táctica y experiencia ganadora que pocos jugadores tienen", afirmó Will Kuntz, gerente general de LA Galaxy.
"Ha sido un miembro clave de algunos de los mejores equipos de su generación y entiende no solo lo que se necesita para ganar, sino también lo que significa formar parte de un equipo ganador. El carácter de Sergi, su versatilidad posicional y su liderazgo serán invaluables, y estamos entusiasmados de darle la bienvenida a él y a su familia a LA Galaxy", añadió.
Sergi Roberto, de 34 años, llega tras dos campañas en la Serie A italiana con el Como 1907, en las que sumó un gol y una asistencia en 37 partidos en todas las competiciones.
Se incorporó al club italiano en agosto de 2024, tras su ascenso a la Serie A, y contribuyó a que el Como terminara entre los 10 primeros en su regreso a la máxima categoría.
Antes de su etapa en el Como, Sergi Roberto pasó toda su carrera profesional en el FC Barcelona, al entrar en la Masía a los 14 años. Con el club azulgrana ganó todos los títulos posibles: Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions League, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa.