  1. Internacionales
  2.  Liga de España

Ferran Torres decide irse al PSG: la oferta que espera el Barça por su traspaso

El cuadro azulgrana ya conoce la voluntad del delantero de continuar su carrera en París y empiezan las negociaciones por su venta.

Ferran Torres decide irse al PSG: la oferta que espera el Barça por su traspaso

Ferran Torres afronta el último año de contrato con el Barcelona y eligió jugar con el PSG de Luis Enrique.

08 de agosto de 2026 a las 09:56

Ferran Torres ha decidido fichar este verano por el PSG y el Barcelona, que está abierto al traspaso y ya conoce la voluntad del delantero, espera la oferta del club francés para comenzar a negociar.

Autor del gol con el que España conquistó el Mundial 2026, Ferran terminaba contrato con el Barça en 2027 y ha aceptado la propuesta del equipo entrenado por Luis Enrique, quien ya apostó por él como seleccionador de la 'Roja'.

Ronald Araújo da el bombazo: deja Barcelona y firma por el club menos pensado

A falta de que los clubes alcancen un acuerdo sobre el importe del traspaso, la voluntad de todas las partes es que la negociación se cierre lo antes posible. Los campeones del mundo están citados para iniciar la pretemporada con el Barcelona el próximo miércoles.

De acuerdo con la prensa española, el Barcelona estaría esperando una oferta que ronde los 55-60 millones de euros por el traspaso del 'Tiburón' rumbo a la capital francesa.

Desde que trascendieron las primeras informaciones acerca del interés del PSG, Ferran fue preguntado sobre su futuro en varias ocasiones en los últimos días, pero evitó aclarar sus preferencias.

"Tengo contrato, pero en el fútbol nunca se sabe. Para quedarme, el Barça debe demostrar que me quiere. Estoy esperando a tomar la decisión correcta", aseguró recientemente el delantero en una entrevista en Estados Unidos.

Beneficiado por el declive físico de Robert Lewandowski, Ferran acabó como el delantero con más partidos disputados del curso pasado entre todas las competiciones (49, empatado con Marcus Rashford) y fue el segundo máximo goleador (21), solo superado por Lamine Yamal (24) e igualado con Raphinha.

Sin embargo, pese a haber marcado 65 goles y repartido 23 asistencias en sus 207 partidos oficiales como azulgrana, Ferran no ha logrado consolidarse como un titular indiscutible desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City en el mercado de invierno del curso 2021-22.

En paralelo, el Barça ha fichado este verano a los extremos Anthony Gordon, de 25 años, Karim Adeyemi, de 24, y Jesse Bisiwu, de 18, hasta 2031. Todo ello, sin olvidar que el objetivo prioritario del equipo de Hansi Flick para el próximo curso es el argentino Julián Álvarez, una operación compleja ante la negativa del Atlético de Madrid a negociar.

Barcelona lanzó su primera oferta por Rodri y fue rechazada: lo que pide el City

Por otra parte, el técnico del PSG, Luis Enrique, es un gran valedor de Ferran, como ya demostró en su etapa como seleccionador español, y el vigente campeón europeo necesita refuerzos en la delantera tras las ventas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, y la posible salida de Bradley Barcola.

En París, Ferran competirá por un puesto con el tridente titular formado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Unime ahora al canal
Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias