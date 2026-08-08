Ferran Torres decide irse al PSG: la oferta que espera el Barça por su traspaso

Ferran Torres ha decidido fichar este verano por el PSG y el Barcelona, que está abierto al traspaso y ya conoce la voluntad del delantero, espera la oferta del club francés para comenzar a negociar. Autor del gol con el que España conquistó el Mundial 2026, Ferran terminaba contrato con el Barça en 2027 y ha aceptado la propuesta del equipo entrenado por Luis Enrique, quien ya apostó por él como seleccionador de la 'Roja'.

A falta de que los clubes alcancen un acuerdo sobre el importe del traspaso, la voluntad de todas las partes es que la negociación se cierre lo antes posible. Los campeones del mundo están citados para iniciar la pretemporada con el Barcelona el próximo miércoles. De acuerdo con la prensa española, el Barcelona estaría esperando una oferta que ronde los 55-60 millones de euros por el traspaso del 'Tiburón' rumbo a la capital francesa. Desde que trascendieron las primeras informaciones acerca del interés del PSG, Ferran fue preguntado sobre su futuro en varias ocasiones en los últimos días, pero evitó aclarar sus preferencias. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Tengo contrato, pero en el fútbol nunca se sabe. Para quedarme, el Barça debe demostrar que me quiere. Estoy esperando a tomar la decisión correcta", aseguró recientemente el delantero en una entrevista en Estados Unidos.

Beneficiado por el declive físico de Robert Lewandowski, Ferran acabó como el delantero con más partidos disputados del curso pasado entre todas las competiciones (49, empatado con Marcus Rashford) y fue el segundo máximo goleador (21), solo superado por Lamine Yamal (24) e igualado con Raphinha. Sin embargo, pese a haber marcado 65 goles y repartido 23 asistencias en sus 207 partidos oficiales como azulgrana, Ferran no ha logrado consolidarse como un titular indiscutible desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City en el mercado de invierno del curso 2021-22. En paralelo, el Barça ha fichado este verano a los extremos Anthony Gordon, de 25 años, Karim Adeyemi, de 24, y Jesse Bisiwu, de 18, hasta 2031. Todo ello, sin olvidar que el objetivo prioritario del equipo de Hansi Flick para el próximo curso es el argentino Julián Álvarez, una operación compleja ante la negativa del Atlético de Madrid a negociar.