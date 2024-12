Sin embargo, la operación no será sencilla. Pogba, formado en las divisiones inferiores del Manchester United, tiene una conexión histórica con los “Diablos Rojos”, lo que genera dudas sobre si estaría dispuesto a jugar para el máximo rival de su antiguo club.

La ausencia de Rodri ha evidenciado la falta de un mediocampista que maneje los tiempos del equipo, y Guardiola ha dejado claro que necesita refuerzos inmediatos. Según el diario The Independent , Pogba es el principal objetivo del técnico catalán, quien ya habría autorizado contactos con el entorno del futbolista para intentar concretar su fichaje en enero.

David Beckham , copropietario del club, podría ser un factor decisivo en esta disputa. Pogba no ha ocultado su admiración por el exfutbolista del Real Madrid, a quien describió recientemente como “una leyenda” en una entrevista con Sky Sports .

Por otro lado, Inter Miami no se queda atrás y ha mostrado interés en el mediocampista que en el mercado de enero podría ser el momento clave para ficharlo.

Mientras tanto, Guardiola no se guarda nada respecto a la crisis que vive en el Etihad. Luego de la derrota en el derbi de Mánchester, donde el City ganaba a falta de cuatro minutos pero fue remontado con goles de Bruno Fernandes y Amad Diallo, el técnico catalán se mostró tajante: “No soy lo suficientemente bueno. Soy el jefe, el gerente, tengo que encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho”, declaró.