Kane responde a Yamal por el Balón de Oro y confirma: "Todo el mundo tiene..."

El delantero inglés Harry Kane prefirió no entrar en discusiones con la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal. A pesar de los comentarios del futbolista español que muchos interpretaron como una indirecta hacia él, el atacante del Bayern de Múnich decidió responder con respeto y elogios hacia el adolescente. La controversia comenzó cuando el jugador español de 19 años declaró recientemente que el Balón de Oro debería premiar al mejor futbolista en general y no a «un jugador que ha marcado 80 goles». La frase fue vista por la prensa como un ataque directo a Kane, quien completó una temporada 2025-26 impresionante con 73 goles entre su club y la selección inglesa.

Tras la goleada del Bayern por 7-0 sobre el Union Berlin, partido donde Kane alcanzó la cifra de 100 goles en la Bundesliga, al delantero le preguntaron sobre estas declaraciones. Sin embargo, el atacante de 33 años decidió mantener la calma y alabar la capacidad del rival. "No sé cómo lo quiso decir. Yamal es un jugador increíble", afirmó Kane. "Ha hecho una gran temporada, como muchos otros". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Además, el exjugador del Tottenham señaló que el Balón de Oro sigue en disputa y mencionó a otros grandes competidores como Kylian Mbappé, Rodri y Michael Olise. "Todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiera. Eso no me corresponde a mí", agregó. Para cerrar el tema, el delantero demostró que prefiere concentrarse en su rendimiento deportivo antes que en las disputas mediáticas. "No me gusta mucho hablar de mí mismo. Me centro en mi trabajo sobre el campo. Todo el mundo tiene su propia opinión sobre el tema, y está bien", concluyó.