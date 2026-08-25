Jamal Musiala: el diagnóstico médico que preocupa al Bayern Múnich

La salud de Jamal Musiala mantiene en alerta al Bayern Múnich. El joven mediocampista no jugará este viernes en el debut de la Bundesliga ante el Stuttgart, ya que el club prefirió no arriesgar su recuperación tras los problemas médicos que sufrió durante la pretemporada. Musiala ya se había perdido la Supercopa de Alemania, donde el Bayern derrotó 2-1 al Borussia Dortmund. La decisión de dejarlo fuera de las convocatorias responde a dos episodios de desvanecimiento que sufrió a mediados de agosto durante partidos amistosos.

El propio futbolista explicó que le diagnosticaron breves crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica, un problema que los médicos consideran tratable. Por el momento, se entrena de forma individual y cumple con un plan de trabajo especial. El cuerpo técnico y los médicos del club ajustaron recientemente su medicación, un proceso que requiere tiempo para mostrar resultados. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Vincent Kompany, entrenador del Bayern, explicó que el cambio de tratamiento ha generado algunos efectos secundarios normales y que están probando diferentes opciones para asegurar su bienestar. El director deportivo Max Eberl señaló que la directiva conoce esta condición desde la temporada pasada y que han trabajado junto al jugador para manejar la situación sin sobresaltos. En Múnich confían en la evolución del futbolista de la selección alemana, pero la prioridad absoluta es su salud. El club no fijará una fecha para su regreso hasta que los médicos confirmen que el tratamiento ha funcionado por completo.