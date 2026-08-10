Barcelona rechazó la primera oferta del PSG por Ferran: lo que piden por su traspaso

Durante el fin de semana, el delantero Ferran Torres le comunicó al Barcelona su deseo de abandonar el club para volar hacia la capital francesa y firmar con el PSG de Luis Enrique, bicampeón de Europa. El conjunto azulgrana aceptó la decisión de su futbolista, que afronta el último año de contrato y desde entonces esperaba la primera oferta del cuadro parisino, la cual ha llegado este lunes.

De acuerdo con Mundo Deportivo, el PSG lanzó una propuesta de 40 millones de euros fijos por el traspaso de Ferran, pero el Barça la rechazó rotundamente porque desea una cantidad superior. El equipo catalán ya sabe que Ferran tiene un acuerdo verbal con el PSG, pero no le dará el 'ok' a la operación hasta que la oferta satisfaga sus expectativas por un futbolista que viene de ser protagonista en el Mundial 2026 y que tiene un importante caché en el mercado. Cabe recordar que el 'Tiburón' le dio la Copa del Mundo a España con su único tanto en la prórroga frente a la Argentina de Leo Messi, por lo que el Barcelona espera una mejor propuesta para abrirle la puerta de salida. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿CUÁNTO PIDEN POR FERRAN TORRES?