Real Madrid anunció la salida de Mastantuono y su nuevo equipo

El Real Madrid anunció este viernes por medio de un comunicado oficial la salida de Franco Mastantuono en calidad de cedido por una temporada rumbo a la Fiorentina de Italia.
El volante argentino, que cumple 19 años el 14 de agosto, llegó el jueves a la ciudad de Florencia para incorporarse al equipo violeta y fue recibido por numerosos hinchas que lo aclamaron por su fichaje.
Mastantuono firmó con el Real Madrid en junio de 2025 y se incorporó el mismo día que obtuvo la mayoría de edad. Cabe recordar que los blancos pagaron a River Plate 63,2 millones de euros por su traspaso.
Debutó con el equipo merengue el 19 de agosto en una victoria por 1-0 contra Osasuna. En total, en la temporada 2025-2026 disputó 1.484 minutos a lo largo de 35 partidos, 17 de ellos como titular, y consiguió tres goles entre todas las competiciones.
Comunicado Oficial: Mastantuono.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 7, 2026
Ahora seguirá su carrera este curso cedido en la Fiorentina, rival del Real Madrid el pasado sábado en el primer partido de pretemporada que terminó con un empate 2-2 en Austria.
Con la incorporación de Bernardo Silva, Mastantuono ya no tenía cabida en los planes de José Mourinho y el Real Madrid ha decidido que pueda sumar minutos y seguir creciendo en la Serie A.