Real Madrid anunció la salida de Mastantuono y su nuevo equipo

El Real Madrid anunció este viernes por medio de un comunicado oficial la salida de Franco Mastantuono en calidad de cedido por una temporada rumbo a la Fiorentina de Italia. El volante argentino, que cumple 19 años el 14 de agosto, llegó el jueves a la ciudad de Florencia para incorporarse al equipo violeta y fue recibido por numerosos hinchas que lo aclamaron por su fichaje.

Mastantuono firmó con el Real Madrid en junio de 2025 y se incorporó el mismo día que obtuvo la mayoría de edad. Cabe recordar que los blancos pagaron a River Plate 63,2 millones de euros por su traspaso. Debutó con el equipo merengue el 19 de agosto en una victoria por 1-0 contra Osasuna. En total, en la temporada 2025-2026 disputó 1.484 minutos a lo largo de 35 partidos, 17 de ellos como titular, y consiguió tres goles entre todas las competiciones.

Comunicado Oficial: Mastantuono. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 7, 2026