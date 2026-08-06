El video de Diomande disparando contra el Madrid: "Siempre es así"

Yan Diomande, de 19 años, se ha convertido este jueves en el sexto fichaje del Real Madrid de cara a la próxima temporada. El extremo marfileño llega procedente del Leipzig y firma contrato hasta junio de 2032.
El equipo blanco pagó 140 millones de euros por el joven atacante, que se coloca como el traspaso más caro en toda la historia de la entidad, superando los 133 millones que desembolsaron por Jude Bellingham en 2023.
Muchos no lo recuerdan, pero Diomande conoce perfectamente LaLiga ya que jugó en el Leganés antes de marcharse a Leipzig.
De hecho, en 2025 debutó en el Santiago Bernabéu con el cuadro pepinero y según expresó en declaraciones para El Chiringuito, no terminó nada contento con el arbitraje de aquel encuentro.
Durante aquel partido, el Real Madrid ganó 3-2, pero el Leganés reclamó un penal en el minuto 94 de Asencio sobre Diomande, que el silbante no señaló.
"No sé por qué el árbitro no lo pitó", expresaba el africano, para añadir que "¿el árbitro? Creo que su actuación fue mala porque el gol de penal de Mbappé, tampoco fue penal... Pero es el Madrid, siempre es así", disparó.
Consultado sobre la posible falta que sufrió dentro del área madridista, Diomande aseguraba que "es penal porque Asencio toca mi pierna, pero el árbitro dijo que no y respeto esa decisión".
Unas declaraciones que volvieron a viralizar en las redes sociales tras confirmarse que vestirá de blanco desde este momento bajo las órdenes de José Mourinho.