Le destrozaron la pierna en un amistoso y se pierde toda la temporada en LaLiga

Los peores presagios que sobrevolaban en el Getafe desde la tarde del jueves se han materializado de la forma más cruel este viernes. El mediocampista Christantus Uche se pierde toda la temporada por una terrible lesión de rodilla. De acuerdo con el reporte del diario AS, el volante nigeriano no podrá competir hasta el próximo año luego del patadón que sufrió ayer en el partido amistoso que el conjunto azulón perdió contra el Mónaco (1-0).

Cuando el encuentro ya estaba por finalizar, el monegasco Mawissa intentó frenar la contra de Uche, pero le terminó destrozando la pierna con una fuerte entrada que lo dejó tendido en el campo por varios minuto, hasta que fue retirado por el cuerpo médico. De acuerdo con el periodista de AS, Álvaro Canibe, el nigeriano "tiene varias roturas en la rodilla y la rótula desplazada tras esta lamentable entrada de Mawissa en un amistoso. De traca. Adiós a toda la temporada. Tremendo golpe para el jugador y el club".

La resonancia magnética a la que ha sido sometido Uche esta misma mañana ha confirmado la tragedia: presenta varias roturas en la rodilla derecha, afectando de manera severa tanto a los ligamentos como a los meniscos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El impacto de los tacos de Mawissa sobre la tibia, justo cuando Uche tenía la pierna de apoyo fijada en el césped, generó una palanca letal que ha destrozado la articulación. Más allá del gravísimo contratiempo deportivo para el técnico José Bordalás, que pierde a una pieza clave antes de empezar LaLiga, el golpe anímico en el Getafe es enorme. El citado medio afirma que el mediocampista está hundido y sin encontrar consuelo. No es para menos.