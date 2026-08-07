La convocatoria del Real Madrid para el partido de este sábado en Budapest

Real Madrid visitará este sábado al Ferencvaros de Budapest en busca de mejorar las sensaciones ofrecidas en el amistoso del pasado sábado frente a la Fiorentina y con una convocatoria en la que brilla la presencia de Vinicius, renovado hasta 2032. El primer partido de la segunda era de Jose Mourinho al frente del Real Madrid terminó con empate 2-2 después de que desperdiciara una ventaja de dos goles conseguida en la primera parte. Para ese encuentro, el DT portugués no contaba con ningún central de la primera plantilla disponible, algo que cambia de cara a este segundo compromiso amistoso.

En la convocatoria aparece Dean Huijsen, ausente ante la Fiorentina en Austria por unas molestias sufridas durante los entrenamientos, si bien todavía este jueves trabajó en el interior del gimnasio y sobre el césped en solitario. También figura el alemán Antonio Rüdiger, quien acumula sesiones suficientes de entrenamiento tras las vacaciones. Completan la línea defensiva Trent, Álvaro Carreras, Dumfries (que ya debutó con el equipo ante el conjunto italiano) y los canteranos Joan Martínez, Lamini y Mario Rivas. En el centro del campo destaca Bernardo Silva, que se incorporó el lunes a la disciplina del equipo y podría debutar. La medular se completa con Camavinga, Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta y el goleador en el primer amistoso Alexis Ciria. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El mismo día que Bernardo se reintegraron Brahim y Vinicius, que también aparecen en la lista como delanteros, junto a Endrick, Carlos Espí y Daniel Yáñez. Vinicius, que ha sido uno de los focos de trabajo de las oficinas del Real Madrid este verano, confirmó el jueves su ampliación de contrato, que lo vincula al club hasta 2032. El que no estará todavía es el marfileño Yan Diomande, cuyo fichaje se anunció también ayer y llegó esta tarde a la capital española para pasar las pruebas físicas. Tampoco figura el argentino Franco Mastantuono, que salió cedido por una temporada a la Fiorentina.