La sentida reacción del Barcelona luego de que Messi perdiera a su padre

A través de un comunicado oficial, el FC Barcelona ha expresado su pésame por la muerte este Jorge Messi , padre de la leyenda del club azugrana Leo Messi , que falleció a los 68 años en Rosario.

"El presidente y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y traslada en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi", señala el escrito, publicado en las cuentas oficiales del club.

La entidad blaugrana ha agradecido "el compromiso" de Jorge Messi con el club "por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo".

Jorge Messi fue determinante para la carrera del astro argentino, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.