La sentida reacción del Barcelona luego de que Messi perdiera a su padre

A través de un comunicado oficial, el FC Barcelona ha expresado su pésame por la muerte este Jorge Messi, padre de la leyenda del club azugrana Leo Messi, que falleció a los 68 años en Rosario.
"El presidente y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y traslada en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi", señala el escrito, publicado en las cuentas oficiales del club.
La entidad blaugrana ha agradecido "el compromiso" de Jorge Messi con el club "por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo".
Jorge Messi fue determinante para la carrera del astro argentino, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.
Su padre llevó a Barcelona en el año 2000. Viajaron desde Argentina para que un joven Leo de 13 años hiciera una prueba en el equipo catalán r 15 días y pudiera recibir su tratamiento médico.
Messi es el máximo ídolo e histórico del Barcelona, donde construyó la carrera más exitosa en la historia del fútbol de clubes. Debutó formalmente en 2004 bajo la dirección de Frank Rijkaard y defendió la camiseta azulgrana durante 17 temporadas consecutivas hasta su salida en 2021.