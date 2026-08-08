El mensaje del Real Madrid a Messi tras confirmarse la muerte de su padre

Leo Messi recibió una de las noticias más dolorosas en las últimas horas: Jorge, su padre, falleció a los 68 años en una clínica de Rosario después de luchar por varios meses contra una dura enfermedad.
Tras confirmarse el deceso del hombre que fue pieza fundamental para el desarrollo de su carrera, varios clubes se pronunciaron para expresar sus condolencias y desearle mucha fuerza al capitán argentino.
Uno de los que se hizo presente fue nada menos que el Real Madrid. Dejando de lado la rivalidad que mantuvo con el jugador cuando militaba para el Barcelona, el club blanco lamentó la pérdida de su papá.
A través de un comunicado oficial, la entidad merengue expresó que "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz".
Comunicado Oficial: fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026
El mensaje del Real Madrid para Messi y su familia no tardó en viralizarse por las redes sociales. Miles de aficionados destacaron el gesto del equipo, que sufrió al rosarino durante varios años en los Clásicos de LaLiga.
"Lejos de la rivalidad, gracias por traer al mundo a un jugador de época. Que descanse en paz", "Estas cosas son de club grande. Honor." y "Soy muy del Madrid pero no hay colores aquí, descanse en paz y gracias por traernos a un jugador sin igual", fueron algunas reacciones de los usuarios en la publicación del Real Madrid.
Messi, que ya se había incorporado al Inter Miami tras sus vacaciones después del Mundial, volverá en las próximas horas a Rosario para despedirse de su padre.