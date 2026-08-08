El mensaje del Real Madrid a Messi tras confirmarse la muerte de su padre

Leo Messi recibió una de las noticias más dolorosas en las últimas horas: Jorge, su padre, falleció a los 68 años en una clínica de Rosario después de luchar por varios meses contra una dura enfermedad. Tras confirmarse el deceso del hombre que fue pieza fundamental para el desarrollo de su carrera, varios clubes se pronunciaron para expresar sus condolencias y desearle mucha fuerza al capitán argentino.

Uno de los que se hizo presente fue nada menos que el Real Madrid. Dejando de lado la rivalidad que mantuvo con el jugador cuando militaba para el Barcelona, el club blanco lamentó la pérdida de su papá. A través de un comunicado oficial, la entidad merengue expresó que "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz".

Comunicado Oficial: fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026