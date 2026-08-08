Murió el padre de Leo Messi a los 68 años en Rosario

Luto en el fútbol mundial. Jorge Horacio Messi, padre de Leo Messi, falleció a los 68 años en Rosario, según reporta este sábado la prensa argentina. El deceso ocurrió ayer por la noche en una clínica de dicha localidad tras un largo periodo marcado por problemas de salud. La figura de Jorge Messi estuvo estrechamente ligada al desarrollo de la carrera de Leo desde que el delantero era un niño. Sin ir más lejos, lo acompañó personalmente durante los primeros meses de su aventura en Barcelona, mientras el resto de la familia permanecía en Rosario.

Su padre permaneció entonces junto a él y se convirtió en uno de sus principales apoyos durante una etapa especialmente delicada, cuando todavía estaba lejos de convertirse en la estrella mundial. Con el paso de los años, Jorge también pasó a desempeñar un papel fundamental en la gestión de la carrera profesional del '10'. Siempre alejado del protagonismo mediático, se encargó de buena parte de los asuntos relacionados con la representación de su hijo y estuvo presente en numerosos momentos importantes de su trayectoria. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Su influencia en la carrera del astro argentino fue constante desde sus primeros pasos hasta su consolidación entre los grandes nombres del fútbol. De acuerdo con el diario Olé, el estado de salud de Jorge Messi venía mal desde antes de la Copa del Mundo 2026. Una vez finalizado el torneo, Messi se fue a Rosario para compartir tiempo con él, ya que no lo veía desde hace casi dos meses cuando comenzó la concentración con la selección. Tras su primer gol a Argelia, las lágrimas de Leo fueron el primer indicio del delicado momento que estaba viviendo su padre. Incluso en plena competencia analizó ir a verlo, revela la citada fuente.