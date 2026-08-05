VIDEO: muere futbolista tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido

El fútbol internacional está de luto tras la trágica muerte de Safwan Awae, un joven delantero de 24 años que jugaba para el club Yala FC en Tailandia. El deportista falleció luego de ser alcanzado por un rayo mientras disputaba un partido de la Copa Golok en el Estadio Santiphap. La descarga cayó directamente sobre el césped, dejando a varios jugadores tendidos en la cancha y obligando al traslado de nueve personas al hospital más cercano, donde lamentablemente se confirmó el fallecimiento de Awae por la gravedad de las heridas.

La partida del jugador ha causado un profundo dolor en el deporte de su país. Awae, quien era el tercer hijo de una familia de ocho hermanos, se había unído al Yala FC el pasado 29 de julio tras una destacada etapa en el Pattani FC, equipo donde anotó siete goles la temporada anterior. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Ante la tragedia, los directivos de su club visitaron a sus familiares para brindarles apoyo económico y emocional, mientras que la Federación Tailandesa y miles de aficionados enviaron mensajes de condolencias a través de las redes sociales. Este lamentable suceso vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en los campos deportivos al aire libre. Diversos especialistas y miembros de la comunidad futbolística piden que se suspendan los encuentros de manera obligatoria cuando se presenten tormentas eléctricas, con el fin de evitar que vuelvan a ocurrir pérdidas humanas sobre la cancha.