La última foto que publicó Messi con su papá: "Un abrazo grande"

Durante la Copa del Mundo 2026, Leo Messi lloró al marcar uno de sus tantos ante Argelia y desató especulaciones. Muchas creían que era porque estaba disputando el último Mundial de su carrera, pero lo cierto es que fue por el complicado momento que atravesaba su padre. "Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Es ajeno a lo deportivo. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación", declaraba el capitán argentino después de la goleada por 3-0.

Este sábado se confirmó que su papá, Jorge Messi, falleció anoche en una clínica de Rosario a los 68 años luego de perder la batalla contra una dura enfermedad que lo mantuvo al límite durante varios meses. En pleno Mundial, el astro argentino siempre estuvo pendiente de la salud de su padre y se le notó visiblemente emocionado en más de un partido. Una vez finalizado el torneo, viajó Rosario para estar con él, esperando que pudiera recuperarse mientras regresaba a los trabajos con el Inter Miami. A pesar de que Messi es uno de los deportistas más activos en redes sociales, comparte muy pocas fotos junto a su familia. Sin embargo, para su cumpleaños número 38 en 2025, subió una imagen en la que aparece con su mamá y su papá para celebrarlo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE