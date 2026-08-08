La última foto que publicó Messi con su papá: "Un abrazo grande"

Durante la Copa del Mundo 2026, Leo Messi lloró al marcar uno de sus tantos ante Argelia y desató especulaciones. Muchas creían que era porque estaba disputando el último Mundial de su carrera, pero lo cierto es que fue por el complicado momento que atravesaba su padre.
"Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Es ajeno a lo deportivo. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación", declaraba el capitán argentino después de la goleada por 3-0.
Este sábado se confirmó que su papá, Jorge Messi, falleció anoche en una clínica de Rosario a los 68 años luego de perder la batalla contra una dura enfermedad que lo mantuvo al límite durante varios meses.
En pleno Mundial, el astro argentino siempre estuvo pendiente de la salud de su padre y se le notó visiblemente emocionado en más de un partido. Una vez finalizado el torneo, viajó Rosario para estar con él, esperando que pudiera recuperarse mientras regresaba a los trabajos con el Inter Miami.
A pesar de que Messi es uno de los deportistas más activos en redes sociales, comparte muy pocas fotos junto a su familia. Sin embargo, para su cumpleaños número 38 en 2025, subió una imagen en la que aparece con su mamá y su papá para celebrarlo.
"¡Muchas gracias por todos los saludos y felicitaciones! ¡Les mando un abrazo grande!", expresaba el delantero acompañado de varias imágenes del festejo, en las que también figuran sus hijos y su esposa.
Los padres de Messi estuvieron presentes en la celebración de ese cumpleaños. En la publicación se puede ver a Celia y a Jorge abrazados con su hijo, en lo que fue la última foto que subió Leo con su papá.