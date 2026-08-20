Barcelona ofrece 110 millones por el reemplazo de Julián y recibió esta respuesta

El FC Barcelona trabaja a contrarreloj para fichar a un delantero centro antes de que cierre el mercado de pases en dos semanas. La llegada de un atacante es la prioridad del entrenador Hansi Flick, quien se quedó sin gol tras la salida de Robert Lewandowski y las bajas de Ferran Torres y Marcus Rashford.
El argentino Julián Álvarez es el principal objetivo de la directiva azulgrana. Sin embargo, la negociación con el Atlético de Madrid está totalmente paralizada. El Barcelona espera que el jugador dé un paso adelante para destrabar la situación, algo que hasta ahora no ha sucedido.
En el club catalán confían en que los recientes cruces con la afición rojiblanca y el poco respaldo de su técnico, el "Cholo" Simeone, motiven al delantero a pedir su salida.
Lautaro Martínez surge como la alternativa principal
Ante la falta de avances por Julián, el director deportivo Deco ya busca otras opciones y contactó al entorno de Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán vería con buenos ojos jugar en el Camp Nou.
Aunque el club italiano declaró a su figura como "intransferible", la directiva del Inter se mantiene en alerta, ya que sabe que el Barcelona podría presentar una oferta cercana a los 110 millones de euros en los próximos días.
Si no se concretan las opciones argentinas, el Barcelona también analiza a dos atacantes del Villarreal que son del agrado de Flick:
Georges Mikautadze: Es la opción de mayor calidad, pero también la más costosa, con una cláusula de salida de 78 millones de euros.
Ayoze Pérez: Representa una alternativa diferente por características de juego y con un costo accesible.
El Villarreal espera una decisión final por parte del Barcelona, ya que si pierde a uno de sus atacantes, necesitará tiempo para fichar un reemplazo antes del cierre del mercado.