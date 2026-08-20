Barcelona ofrece 110 millones por el reemplazo de Julián y recibió esta respuesta

El FC Barcelona trabaja a contrarreloj para fichar a un delantero centro antes de que cierre el mercado de pases en dos semanas. La llegada de un atacante es la prioridad del entrenador Hansi Flick, quien se quedó sin gol tras la salida de Robert Lewandowski y las bajas de Ferran Torres y Marcus Rashford. El argentino Julián Álvarez es el principal objetivo de la directiva azulgrana. Sin embargo, la negociación con el Atlético de Madrid está totalmente paralizada. El Barcelona espera que el jugador dé un paso adelante para destrabar la situación, algo que hasta ahora no ha sucedido.



En el club catalán confían en que los recientes cruces con la afición rojiblanca y el poco respaldo de su técnico, el "Cholo" Simeone, motiven al delantero a pedir su salida.

Lautaro Martínez surge como la alternativa principal



Ante la falta de avances por Julián, el director deportivo Deco ya busca otras opciones y contactó al entorno de Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán vería con buenos ojos jugar en el Camp Nou. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Aunque el club italiano declaró a su figura como "intransferible", la directiva del Inter se mantiene en alerta, ya que sabe que el Barcelona podría presentar una oferta cercana a los 110 millones de euros en los próximos días.

Si no se concretan las opciones argentinas, el Barcelona también analiza a dos atacantes del Villarreal que son del agrado de Flick: Georges Mikautadze: Es la opción de mayor calidad, pero también la más costosa, con una cláusula de salida de 78 millones de euros.