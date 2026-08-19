Liverpool busca el reemplazo de Salah en el Real Madrid: 65 millones y golpe a Mou

El futuro del delantero brasileño Endrick podría dar un giro inesperado. Tras su paso por el Olympique de Lyon antes del Mundial, el atacante regresó al Real Madrid sabiendo que la titularidad sería muy difícil debido a la presencia de Kylian Mbappé. A pesar de que el técnico José Mourinho pidió expresamente declarar al jugador como intransferible, las ofertas no han parado de llegar al club blanco.

El competidor más fuerte en esta carrera es el Liverpool. El equipo inglés busca desesperadamente reforzar su ataque tras la salida de Mohamed Salah, quien dejó un hueco enorme tras finalizar su contrato. Los de Anfield ven en Endrick a una joven promesa capaz de jugar tanto de delantero centro como por la banda derecha, la posición natural que ocupaba el astro egipcio.