Liverpool busca el reemplazo de Salah en el Real Madrid: 65 millones y golpe a Mou

El futuro del delantero brasileño Endrick podría dar un giro inesperado. Tras su paso por el Olympique de Lyon antes del Mundial, el atacante regresó al Real Madrid sabiendo que la titularidad sería muy difícil debido a la presencia de Kylian Mbappé. A pesar de que el técnico José Mourinho pidió expresamente declarar al jugador como intransferible, las ofertas no han parado de llegar al club blanco.
El competidor más fuerte en esta carrera es el Liverpool. El equipo inglés busca desesperadamente reforzar su ataque tras la salida de Mohamed Salah, quien dejó un hueco enorme tras finalizar su contrato. Los de Anfield ven en Endrick a una joven promesa capaz de jugar tanto de delantero centro como por la banda derecha, la posición natural que ocupaba el astro egipcio.
Un costo más accesible para Anfield
La opción de Endrick resulta muy atractiva para la directiva inglesa por su precio. Liverpool estaría dispuesto a pagar cerca de 65 millones de euros. Esta cifra contrasta radicalmente con los 145 millones que exige el Paris Saint-Germain por Bradley Barcola, otra de las opciones en carpeta.
Fichaje original: Real Madrid pagó 72 millones de euros al Palmeiras por su traspaso.
Primera temporada: Disputó 37 partidos y anotó 7 goles bajo la dirección de Carlo Ancelotti.
Segunda temporada: Tuvo pocos minutos con Xabi Alonso y salió cedido en enero al Lyon, donde sumó 8 goles y 7 asistencias en 21 encuentros.
A pesar del interés del Real Madrid y de Mourinho por retenerlo en la plantilla, el deseo del jugador por sumar minutos y la insistencia de clubes importantes mantienen la puerta abierta a una venta en este mercado.