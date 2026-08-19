Deco confirma la noticia que todo Barcelona esperaba sobre el 9: "Lo vamos a fichar"

"Nuestro objetivo es mejorar el equipo cada año y creo que Rodri va a mejorar bastante el equipo", afirmó Deco a la conclusión del Trofeo Joan Gamper, que se llevó el Barça al derrotar al Al-Ahly egipcio (2-1) en el Spotify Camp Nou.

El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', cree que el fichaje del centrocampista internacional español Rodrigo Hernández 'Rodri' "mejorará bastante el equipo" y confirmó que seguramente incorporarán un '9' para cerrar la plantilla.

Deco reconoció que, en principio, incorporar a Rodri "no estaba en los planes" de la secretaría técnica. "No pensamos que podía estar disponible, pero en cuento vimos que había la oportunidad, pensamos que podría aportarnos mucho", explicó.

Sin embargo, el ejecutivo del equipo azulgrana negó que la operación se hubiese hecho pensando en quitarle el Balón de Oro del último Mundial al Real Madrid.

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"Es cierto que existe una rivalidad, pero sería un error hacer eso para quitárselo al Madrid. Nosotros no entramos en una lucha con ellos por Rodri; entramos porque es uno de los mejores centrocampistas del mundo y teníamos claro lo que nos podía aportar", argumentó.

Después de incorporar al excentrocampista del City, a los extremos Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, y al lateral Joao Cancelo, cuyo fichaje será oficial en las próximas horas, Deco dejó entrever que el ansiado delantero centro también llegará antes del cierre del mercado estival.