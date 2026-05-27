El nuevo objetivo del Barcelona sacude el mercado y acerca su llegada al Camp Nou

El extremo de 25 años se ha convertido en una prioridad dentro del proyecto deportivo encabezado por Hansi Flick, junto al director deportivo Deco y el presidente Joan Laporta. Aunque clubes poderosos como el Bayern Munich y el Liverpool FC han mostrado interés en el jugador, la intención de Gordon sería priorizar una llegada al conjunto culé.

El mercado de fichajes en Europa comienza a calentarse y uno de los nombres que más interés despierta en el FC Barcelona es el del atacante inglés Anthony Gordon. De acuerdo con reportes desde España, el club azulgrana ha dado pasos importantes para intentar incorporar al futbolista del Newcastle United, quien vería con muy buenos ojos la posibilidad de jugar en el equipo catalán la próxima temporada.

Incluso, el reciente viaje de Deco a Londres no solamente tuvo como objetivo avanzar en negociaciones por Joao Pedro, delantero vinculado al Chelsea FC, sino también sostener conversaciones relacionadas con Anthony Gordon. En dicha visita también participaron Bojan Krkic y Joao Amaral, quienes habrían ayudado a fortalecer el interés del futbolista inglés por vestir la camiseta blaugrana.

En Inglaterra aseguran que el Liverpool intentó acelerar las conversaciones en los últimos días tras la salida de una de sus principales figuras, Mohamed Salah. Sin embargo, el entorno del atacante considera que el proyecto deportivo del Barcelona resulta más atractivo en este momento, especialmente por la posibilidad de convertirse en pieza clave dentro del esquema ofensivo de Flick.

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El principal obstáculo para concretar la operación continúa siendo el aspecto económico. El Newcastle habría valorado a Gordon entre 85 y 90 millones de euros, una cifra elevada para las actuales condiciones financieras del Barcelona. Aun así, el club catalán mantiene la esperanza de alcanzar un acuerdo más accesible, apoyándose también en la disposición del jugador de reducir sus exigencias salariales para facilitar el fichaje.

Dentro del cuerpo técnico azulgrana consideran que Gordon encajaría perfectamente por su versatilidad ofensiva. El internacional inglés puede desempeñarse tanto como extremo izquierdo como delantero centro, características que le permitirían competir directamente con Raphinha y ofrecer alternativas en ataque. Además, su velocidad y potencia física son aspectos muy valorados por el cuerpo técnico.